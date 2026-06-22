La Charente-Maritime reste placée en vigilance rouge, comme une très grande partie de la France. C’est le niveau d’alerte le plus élevé. Des chaleurs extrêmes sont attendues aujourd’hui et ces prochains jours, avec des températures qui vont largement dépasser les 40°. Hier, le préfet Michel Prosic a déclenché le Plan canicule et activé le Centre opérationnel départemental pour assurer un suivi renforcé de la situation et la coordination de l’ensemble des services mobilisés.

Le Plan blanc activé dans six centres hospitaliers de Charente-Maritime. Cela concerne les établissements de La Rochelle, Rochefort, Marennes, Oléron, Saintes et Saint-Jean-d’Angély. À ce stade, aucun accroissement de l’activité n’a été constaté en raison de la canicule, mais ces derniers sont mobilisés afin de faire face à une éventuelle augmentation des admissions liées aux fortes chaleurs.

La canicule et l’accueil des enfants à l’école. Alors que certains établissements scolaires sont fermés aujourd’hui et demain en Charente-Maritime, comme à Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan, d’autres s’adaptent à la situation pour recevoir les élèves. 155 écoles, collèges et lycées du département ont mis en œuvre des aménagements spécifiques pour assurer l’accueil des élèves dans les meilleures conditions possibles, comme dans les trois écoles de Marennes où des brumisateurs ont été installés dans les cours de récréation afin de créer des zones de fraîcheur. Les familles ont fait l’objet d’une information directe sur les dispositifs mis en place. Pour toute question complémentaire, elles peuvent contacter la cellule d’information au 05 16 52 68 00.

Face à l’épisode de très fortes chaleurs qui touche actuellement la Charente-Maritime, le préfet Michel Prosic a pris deux arrêtés exceptionnels afin de protéger les habitants, les travailleurs et les espaces naturels. Le premier accorde une dérogation temporaire aux règles relatives au bruit, permettant aux professionnels d’adapter leurs horaires de travail pour intervenir aux heures les plus fraîches de la journée, et ainsi limiter l’exposition des travailleurs aux fortes températures. Le second vise à prévenir les risques d’incendie dans un contexte de sécheresse et de canicule. Il restreint certaines activités agricoles susceptibles de provoquer des départs de feu, notamment l’utilisation de matériels pouvant générer des étincelles ou des points chauds dans les zones les plus exposées. À ce stade, les interventions de secours restent dans des volumes maîtrisés, sans hausse exceptionnelle. Les quelque 600 sapeurs-pompiers engagés demeurent toutefois fortement mobilisés face à la situation. Quelques départs de feu ont été signalés ce dimanche. Rapidement maîtrisés, ils ne présentaient aucun risque de propagation. Le préfet appelle chacun à adopter un comportement responsable en limitant les efforts physiques et les activités sportives durant les heures les plus chaudes, afin de préserver sa santé et de ne pas accentuer la pression sur les services de secours.

Chaleurs extrêmes en Charente-Maritime : l’État appelle à la prudence et à la solidarité. Alors qu’un épisode de températures très élevées s’est installée dans le département, le nouveau préfet Michel Prosic rappelle les bons réflexes à adopter pour éviter les risques liés à la chaleur, notamment auprès des personnes les plus fragiles. Les autorités appellent aussi à la vigilance, en ce début de saison des baignades.

Déshydratation, coups de chaleur, malaises… les fortes températures peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Face à ce nouvel épisode de chaleur, le préfet de la Charente-Maritime Michel Prosic appelle chacun à rester vigilant, en particulier auprès des personnes âgées, des jeunes enfants, des femmes enceintes, des personnes malades, en situation de handicap ou isolées. Les travailleurs exposés à la chaleur et les sportifs sont également invités à limiter leurs efforts aux heures les plus chaudes.

Parmi les gestes simples et de bon sens : il faut boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, rester au frais, fermer les volets et fenêtres en journée, éviter les expositions prolongées au soleil et prendre des nouvelles de ses proches ou de ses voisins les plus vulnérables.

Aussi, avec la chaleur, l’envie de se baigner augmente… mais la prudence reste indispensable. En Charente-Maritime, la majorité des plages ne sont pas encore surveillées, et ne le seront qu’à partir de début juillet. La mise en place des postes de secours se fera progressivement à l’approche des vacances scolaires. Avant toute baignade, privilégiez les zones surveillées quand elles le sont, entrez progressivement dans l’eau et ne vous baignez jamais après avoir consommé de l’alcool.

Le numéro vert Canicule Info Service, le 0800 06 66 66, est activé. Il est accessible gratuitement tous les jours, de 9h à 19h, pour obtenir des conseils. En cas de malaise ou de situation inquiétante, il faut appeler immédiatement le 15.

Et pour rappel, le numéro Canicule Info Service, c’est le 0800 06 66 66.

Et concernant la baignade qui peut être très tentante en cette période de très fortes chaleurs, la surveillance constante des enfants doit être absolue pour éviter un drame. Cette vigilance constitue la meilleure protection contre les accidents qui peuvent survenir très rapidement et en silence.

Prudence à la plage également où les risques de noyade augmentent avec la canicule. Vendredi, un homme de 74 ans est décédé plage de Trousse-Chemise, aux-Portes-en-Ré, alors qu’il était parti se baigner. La vigilance est donc de mise. D’autant que la période de surveillance des plages sur l’île de Ré ne démarre que début juillet.