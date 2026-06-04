

La Marche des fiertés revient pour une 6e édition ce samedi à La Rochelle. Cette action militante et festive, organisée par l’association La Rochelle Pride, vise à promouvoir l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Placé sous le slogan « Nos fiertés ne connaissent pas de frontières », l’évènement débutera à 10h sur l’esplanade Éric-Tabarly avec le Village des Fiertés, des groupes de parole, des stands associatifs et des prises de parole. Viendra ensuite le départ de la marche à 14h30. Le président de La Rochelle Pride Tristan Izambard nous en parle :

Cette édition met également l’accent sur la sécurité et l’inclusion, avec un parcours accessible aux personnes à mobilité réduite, une safe zone et la distribution gratuite de bracelets de détection de GHB. La journée se terminera en musique avec les DJ Sun Afrika et Orelian, avant un concert du groupe LaRude à 17h30.