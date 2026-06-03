Un grave accident de la circulation s’est produit hier après-midi sur la commune de Bourcefranc-le-Chapus, dans le Bassin de Marennes. Un violent choc frontal entre une camionnette et une voiture survenu vers 17h sur la RD 26, appelée aussi route de la pointe. Une quinzaine de pompiers se sont rendus sur place. Trois personnes ont été blessées dont deux grièvement. L’une d’elles souffrant de fractures ouvertes a été transportée à l’hôpital par l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 17. Ses jours ne seraient pas en danger. La circulation a été coupée dans les deux sens le temps de l’intervention des secours. Une déviation a été mise en place.