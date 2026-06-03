

Le coup d’envoi demain soir des Jeudis musicaux en pays royannais. 33 concerts d’exception seront proposés tout l’été dans les églises et les temples des 33 communes de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Des concerts de musique classique, du monde et de jazz. C’est la 38e édition. Parmi les têtes d’affiche : le violoniste Renaud Capuçon, ou encore la soprano Nathalie Dessay. Présentation avec le directeur artistique de l’évènement Yann Le Calvé :

Éliane Ciraud-Lanoue, vice-présidente de la CARA en charge de la culture et du patrimoine, nous dit ce qu’elle attend de cette 38e édition :

Les Jeudis musicaux, c’est du 4 juin au 17 septembre.