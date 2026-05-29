Forte mobilisation hier après-midi devant le magasin Super U de Tonnay-Charente. Pour la première fois, une partie du personnel s’est mis en grève pour soutenir l’une de ses collègues, convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Celle-ci revendique la mise en place d’un Comité social et économique. Le syndicat CGT, qui dénonce des pressions exercée par la direction et une dégradation des conditions de travail, était à ses côtés, avec la présence de nombreux militants, actifs et retraités, venus de Rochefort, Royan et La Rochelle. Un nouveau rassemblement est prévu ce lundi à 7h30 pour soutenir une 2e collègue, convoquée, elle aussi, à un entretien disciplinaire.