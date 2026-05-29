La présentation hier à Rochefort du prochain festival Sœurs jumelles, en présence de la fondatrice, productrice et comédienne Julie Gayet. L’occasion parfaite de lever le voile sur cette 6e édition qui aura lieu du 23 au 28 juin, alors que l’on célèbre ce week-end les 60 ans du tournage du film culte de Jacques Demy « Les Demoiselles de Rochefort ». Signe d’un héritage culturel très fort pour la Ville, qui demeure encore aujourd’hui, comme le souligne le maire Hervé Blanché :

Le festival Sœurs jumelles, rencontre de la musique et de l’image, promet de belles surprises cette année encore. Julie Gayet nous dit ce que nous réserve cette 6e édition :

Parmi les autres têtes d’affiche : Vanessa Paradis, Charlotte Cardin Mentissa ou encore Benjamin Biolay. Plus de 22 000 festivaliers sont attendus. Plus d’infos et les réservations sur soeursjumelles.com