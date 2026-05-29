Les sans-abri de La Rochelle face à la canicule. Alors que les températures restent élevées en Charente-Maritime, département toujours placé en vigilance orange, l’association Soupe solidaire se mobilise pour distribuer de l’eau et des repas frais à des dizaines de personnes sans domicile fixe. C’est ce que nous dit sa présidente Muriel Dumont, qui demande à la municipalité de leur laisser accès aux endroits ombragés du centre-ville pour se mettre à l’abri du soleil. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/sans-abri-1.mp3 Muriel Dumont qui demande l’arrêt des mesures prises par le nouveau maire de La Rochelle Olivier Falorni pour expulser les sans-abri du centre-ville. À ce titre, elle appelle à un rassemblement pour dénoncer « la chasse aux SDF » demain, de 10h à 19h, place de l’Hôtel-de-Ville :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/sans-abri-2.mp3 Une pétition doit être lancée. Muriel Dumont menace de se mettre en grève de la faim dès le 10 juin, si elle n’obtient pas gain de cause. Elle a reçu le soutien de plusieurs organisations associatives, syndicales et politiques de gauche.