Le Cap Métiers Tour fait escale cette semaine à Saint-Porchaire, en Charente-Maritime. Un évènement itinérant dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Jusqu’à vendredi, collégiens, lycéens et grand public peuvent découvrir de façon ludique et interactive les métiers qui recrutent, avec un focus particulier sur la transition écologique.

Toute cette semaine, le Cap Métiers Tour s’installe au collège Fontbruant, à Saint-Porchaire, entre Saintes et Rochefort. Cet événement itinérant, organisé à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, propose des ateliers pour mieux connaître les métiers, les formations et les secteurs qui recrutent. L’objectif est d’aider les jeunes, mais aussi les adultes, à construire ou à affiner leur projet professionnel.

Pendant toute la semaine, les collégiens et lycéens du territoire vont pouvoir participer à plusieurs ateliers interactifs, parmi lesquels l’exposition « Mission Transition, Révolution des métiers » qui montre comment la transition écologique transforme les professions dans l’agriculture, le bâtiment, l’industrie, les transports ou encore l’énergie. Les élèves vont pouvoir également découvrir des témoignages vidéo, participer à des jeux sur les métiers et échanger avec des employeurs locaux lors de mini-conférences. Autre temps fort : ce mercredi 20 mai, de 14h à 17h, une après-midi ouverte à tous, gratuitement et sans inscription. Jeunes, familles, salariés ou demandeurs d’emploi pourront rencontrer des entreprises locales engagées dans la transition écologique, ainsi que le BTP CFA et l’Agrocampus de Saintonge.

Le Cap Métiers Tour est ouvert au grand public demain, de 14h à 17h, au collège Fontbruant à Saint-Porchaire. L’entrée est libre.