

Cette semaine, le Département de la Charente-Maritime participe à l’opération nationale « Connectez-vous local », initiée par l’association Agrilocal, avec l’objectif de renforcer la présence de produits locaux dans la restauration collective. Au total, 24 collèges et 10 écoles primaires et maternelles du territoire proposent à leurs élèves des repas élaborés à partir de produits locaux, allant jusqu’au menu 100 % local. Plus de 11 000 élèves vont bénéficier de cette opération, qui vise à valoriser le patrimoine culinaire local, à soutenir les producteurs et artisans du territoire, et à sensibiliser les jeunes aux enjeux d’une alimentation de qualité et de proximité. Les établissements participants sont déjà engagés dans une démarche d’approvisionnement en circuits courts.