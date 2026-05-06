Direction La Rochelle et les abords du pont de l’île de Ré où un site très fréquenté fait peau neuve à l’approche de la saison estivale. Après plusieurs mois de travaux, le Belvédère a été entièrement réaménagé. Ce chantier d’ampleur touche à sa fin et permet d’améliorer l’accueil des visiteurs et de repenser les mobilités.

Après plusieurs mois de travaux, le site du Belvédère, à l’entrée de l’île de Ré, est désormais prêt à accueillir le public dans un cadre entièrement repensé. Lancé en décembre 2024, ce chantier d’envergure marque une transformation complète du site, avec un objectif : améliorer à la fois l’accessibilité et le confort des usagers. Concrètement, le stationnement a été entièrement revu avec 645 places au total, dont un parking de délestage. Un pôle d’échanges a également été créé pour faciliter les correspondances entre les différents réseaux de transport, bus, cars régionaux et navettes gratuites RespiRé. Autre nouveauté : une voie verte dédiée aux mobilités douces, ainsi que de nombreux aménagements en bordure du littoral, avec des espaces végétalisés, des bancs et des tables de pique-nique. Le site se veut aussi plus durable, avec l’installation d’un éclairage solaire, de bornes de recharge pour véhicules électriques, et la plantation de dizaines de milliers de végétaux. Au total, près de 6 millions d’euros ont été investis pour cette opération, financée par les recettes du péage du pont de l’île de Ré.

À noter enfin qu’une dernière phase de travaux est prévue à l’automne 2026, avec le réaménagement du parking du péage.

Et avec ce nouvel aménagement, le Département de la Charente-Maritime entend accompagner le lancement de la saison estivale, tout en encourageant des déplacements plus durables sur l’île de Ré.