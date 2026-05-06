Une femme de 66 ans est décédée dans un dramatique accident de la route hier après-midi à Saint-Sulpice-de-Royan. Vers 14h15, elle circulait à moto route de Saint-Palais, lorsqu’elle a été percutée par une voiture. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’automobiliste était en train de dépasser un camping-car, quand il a percuté la sexagénaire qui arrivait en face. Lui et sa conjointe, tous deux âgés de 70 ans, n’ont pas été hospitalisés, après un premier bilan qui faisait état de trois blessés dont un grave, en l’occurrence la pilote qui a succombé à ses blessures. La circulation a été bloquée. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances du drame.