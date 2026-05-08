La Ville de Saint-Jean-d’Angély met en garde contre le démarchage à domicile potentiellement frauduleux. Elle appelle les habitants à la plus grande vigilance à la suite de plusieurs signalements. Elle rappelle qu’elle n’a mandaté aucune entreprise, association ou démarcheur pour intervenir actuellement chez les particuliers. La municipalité invite à adopter les bons réflexes : ne pas laisser entrer une personne inconnue, ne pas signer de document sous pression, ne transmettre aucune information personnelle ou bancaire. En cas de doute ou de comportement suspect, insistant ou d’intrusion, il faut contacter la police municipale au 05 46 59 56 88 ou la gendarmerie au 17.