

La Ville de Royan mise sur l’innovation pour améliorer l’accès aux soins. Demain, un cabinet médical d’un genre un peu particulier ouvre ses portes au public. On parle de la Box médicale qui a ouvert il y a tout juste un an. Un dispositif de téléconsultation accessible à tous.

Installée l’an dernier au 82 boulevard de la Marne, la Box médicale de Royan permet de consulter un médecin sans cabinet traditionnel. Ce dispositif autonome et innovant propose des téléconsultations 7 jours sur 7, avec des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes comme des pneumologues, dermatologues ou encore gériatres. Concrètement, le patient est accompagné à distance et dispose sur place de plusieurs équipements médicaux, tels qu’un tensiomètre, un stéthoscope, un thermomètre ou encore un otoscope. De quoi permettre un diagnostic fiable, même sans présence physique d’un médecin. La Box médicale s’adresse en priorité aux personnes ne disposant pas d’un médecin traitant ou lorsque celui-ci n’est pas disponible. Un moyen rapide d’accéder à un avis médical, notamment en cas de problème de santé aigu, mais non urgent. Les consultations se font sur rendez-vous, en ligne ou par téléphone, avec des horaires élargis : du lundi au vendredi jusqu’à 20h, le samedi et même le dimanche. À la fin de la consultation, une ordonnance peut être délivrée immédiatement, et les soins sont pris en charge selon les conditions habituelles avec la carte vitale. Pour faire découvrir ce service, la Ville de Royan organise une journée portes ouvertes ce mercredi 6 mai. L’occasion pour le public de tester les équipements, comprendre le fonctionnement et échanger avec les équipes sur place.

Rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 17h. L’accès est libre et gratuit.