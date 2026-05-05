

J-4 avant la première édition du Temps FORT à Fouras-les-Bains. Un nouvel évènement organisé par le Département de la Charente-Maritime et consacré au fort Boyard. Le monument emblématique sera à l’honneur samedi prochain, dans le cadre d’une journée d’animations destinée à récolter des fonds pour sauver l’édifice qui est menacé par les assauts de la mer. Des travaux de restauration ont été engagés pour un montant total de 44 millions d’euros. Le chantier se poursuit, comme le souligne la présidente de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly qui se réjouit d’avance de cette journée :

Rendez-vous est donné ce samedi 9 mai, de 10h à 17h, à Fouras, en présence du comédien Willy Rovelli. C’est gratuit et ouvert à tous.