C’est un débat social et politique qui revient avec insistance à l’approche du 1er mai. Alors que cette journée est historiquement le seul jour férié obligatoirement chômé en France, la question de son assouplissement pour certains secteurs artisanaux relance les tensions. Boulangers et fleuristes vont pouvoir, sous conditions, faire travailler leurs salariés ce jour-là. Une évolution défendue par le gouvernement au nom du pragmatisme économique, mais vivement critiquée par les syndicats, qui y voient une remise en cause d’un acquis symbolique. Ce qu’ils comptent bien faire entendre demain dans les traditionnels défilés du 1er mai, qui sont au nombre de six cette année en Charente-Maritime.

Le 1er mai occupe une place à part dans le calendrier social français. Seule journée fériée obligatoirement chômée, elle est aussi la Journée internationale de lutte des travailleurs. Mais ce statut particulier est aujourd’hui remis en cause par des évolutions législatives récentes et des discussions autour de son application dans certains secteurs. Le gouvernement défend l’idée d’une plus grande souplesse pour les commerces de proximité, notamment les boulangeries et les fleuristes. L’objectif affiché est de permettre, sous conditions strictes, une ouverture encadrée avec le consentement des salariés et une rémunération majorée. Une logique présentée comme pragmatique, adaptée aux besoins de consommation et à la réalité économique de certains métiers. Mais cette approche suscite une forte opposition des organisations syndicales qui dénoncent une remise en cause progressive du caractère chômé du 1er mai, et plus largement une fragilisation des protections collectives du droit du travail.

Les syndicats redoutent une banalisation du travail le 1er mai et une remise en cause plus large des jours fériés et des acquis sociaux.

Ce débat s’inscrit dans un contexte plus global de tensions autour du pouvoir d’achat, des conditions de travail et des réformes successives du droit du travail, qui continuent de cristalliser les oppositions entre gouvernement, patronat et syndicats.

Dans ce climat, la mobilisation du 1er mai prend une dimension particulière, comme en Charente-Maritime où les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, FSU et UNSA appellent à des rassemblements dans plusieurs villes du département.

À La Rochelle, le rendez-vous est fixé à 10h, place de l’Hôtel de Ville. Et à 10h30 place Colbert à Rochefort, devant le Palais de justice de Saintes, place du général De Gaulle à Royan, place de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Jean-d’Angély et au jardin public de Jonzac.