À Grand-Village-Plage, sur l’île d’Oléron, un projet de station de lavage automobile suscite une vive inquiétude chez plusieurs riverains. Autorisé en mars dernier, il fait aujourd’hui l’objet de contestations, notamment en raison de son impact potentiel sur l’environnement, la sécurité et le cadre de vie. Les habitants concernés dénoncent un manque d’études et de concertation, réclamant le retrait pur et simple du projet qui doit voir le jour rue du Moulin des Sables. Caroline Lievois fait partie de ces riverains. Elle est également nouvellement élue conseillère municipale. Et elle ne comprend pas l’existence d’un tel projet, dont elle n’a eu connaissance que très tardivement :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/station-lavage-1.mp3 Une pétition a été lancée et une action en justice est en cours pour tenter de faire tomber à l’eau le projet. Caroline Lievois :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/station-lavage-2.mp3 De son côté, la mairie n’a pas encore communiqué publiquement sur ces contestations. Le dossier pourrait donc prochainement se retrouver devant la justice administrative.