À l’approche de la saison estivale, la sécurité des vacanciers devient une priorité. En Charente-Maritime, les campings s’équipent désormais d’un nouvel outil pour faire face aux situations d’urgence. Un dispositif innovant, baptisé AIDMA, qui permet d’apprendre les gestes de premiers secours… directement sur smartphone.

Face à un malaise, une chute ou un arrêt cardiaque, chaque minute compte. Pourtant, une majorité de Français ne se sent pas capable d’intervenir efficacement. C’est pour répondre à cette problématique que les campings de Charente-Maritime déploient aujourd’hui AIDMA, un dispositif d’assistance aux premiers secours. Concrètement, des plaques équipées de technologie sans contact sont installées dans les zones stratégiques : piscine, aire de jeux ou encore sanitaires. En approchant simplement son smartphone, un vacancier ou un employé accède immédiatement à des tutoriels vidéo. Massage cardiaque, étouffement, brûlure ou malaise : les gestes sont expliqués pas à pas, de manière simple et rapide, en attendant l’arrivée des secours. Une solution développée par l’entreprise ADN Secours, et soutenue par la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air de Charente-Maritime, qui a choisi de la déployer dans ses campings adhérents pour la saison 2026. Objectif : démocratiser les gestes qui sauvent et développer le réflexe de « secourisme citoyen » dans des lieux très fréquentés pendant l’été. Le dispositif a été officiellement présenté ce jeudi au camping 2 Plages & Océan à Châtelaillon-Plage, avec des démonstrations en conditions réelles. À terme, AIDMA pourrait être installé bien au-delà des campings, dans les collectivités, les entreprises ou encore les équipements sportifs.

Et pour les professionnels du tourisme, l’enjeu est clair : mieux préparer les équipes et les vacanciers face aux situations d’urgence, dans des lieux où la réactivité peut faire toute la différence.