Une enquête a été ouverte pour une affaire de maltraitance animale à Saintes. Le 20 mai dernier, des habitants du quartier de la gare ont alerté la police et signalé la présence de cinq chiens en détresse au domicile d’un couple. Les animaux vivaient dans une petite cour, au milieu de leurs excréments. Tous ont aussitôt été pris en charge par la SPA et sont désormais en sécurité. Le couple sera prochainement convoqué devant le parquet de Saintes. Les forces de l’ordre rappellent que si vous êtes témoin d’actes de maltraitance animale, il faut le signaler à la police ou à la gendarmerie, via le site du ministère de l’Intérieur.

