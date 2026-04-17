Avec la flambée des prix du carburant, les vols se multiplient. Face à ce phénomène qui impacte directement la sécurité et la tranquillité publiques, la gendarmerie de la Charente-Maritime alerte et se mobilise pour aider les citoyens à mieux se protéger. Sur sa page Facebook, elle conseille notamment de stationner son véhicule dans un endroit bien éclairé et fréquenté. Elle invite également à faire poser un bouchon de réservoir sécurisé, et puis à installer l’application « Ma sécurité » sur son téléphone pour rester en contact avec les forces de l’ordre, recevoir des alertes locales et échanger à tout moment.