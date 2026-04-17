Pour une plage des Minimes plus propre à La Rochelle. Surfrider Foundation Europe organise ce dimanche une grande collecte de déchets. L’ONG lance un appel à la mobilisation pour une opération de nettoyage, mais aussi de tri, de comptage et d’analyse des détritus. Bien souvent des micro-plastiques, mais aussi beaucoup de mégots de cigarettes qui polluent le littoral, malgré l’interdiction de fumer sur les plages entrée en vigueur l’année dernière. Une pollution visuelle et diffuse qui peut avoir de graves conséquences sur l’environnement et la santé. L’idée est donc d’agir, comme le souligne Julie Gabriel, assistante relations medias pour Surfrider Foundation Europe :

Le rendez-vous est donné à 10h, Allée des Droits de l’Homme. C’est ouvert à tous. Des gants et sacs sont fournis. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un week-end de mobilisation à l’échelle européenne.