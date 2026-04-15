À Saintes, un salon de coiffure du centre-ville fait l’objet d’une fermeture administrative. L’établissement My Coiff, situé quai de la République, a été contraint de cesser son activité pour une durée de 30 jours, depuis jeudi dernier. Cette décision a été prise par le préfet de la Charente-Maritime, Brice Blondel, à la suite du constat de plusieurs infractions liées au travail illégal, ainsi que de manquements au code du travail. La préfecture précise que cette sanction vise à garantir le respect du droit du travail et à assurer la protection des salariés dans le département. Sauf évolution de la situation, l’établissement pourra rouvrir ses portes au début du mois de mai.