Scène ouverte vendredi 10 avril avec la compagnie D’Art NJ de Saint-Soulle. Elle vient présenter la première de « Brille » qui aura lieu le vendredi 8 mai 2026, à 19h30, à l’Acclameur de Niort, avec Ginie Line en première partie. « Brille » est une comédie musicale originale qui plonge le public dans l’histoire de Marie-Jeanne. Une quête de remise en question où l’audace mène à l’éclat. Entre chant, danse et théâtre, le spectacle s’appuie sur un groupe de musiciens pour une expérience live immersive.