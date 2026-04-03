Scène ouverte vendredi 3 avril 2026 avec le groupe Live en Scène, originaire de Tonnay-Charente. Il s’agit d’une association créée en 2019. Après la période du Covid, les activités ont réellement démarré en 2021. Depuis, le groupe a enchaîné plus de 70 concerts, avec une énergie et une passion toujours intactes pour la musique live. Aujourd’hui, la formation compte plusieurs membres : quatre musiciens — Jean-Pierre à la guitare depuis l’origine, Fabrice à la basse, Max à la batterie depuis deux ans et Manu au piano depuis février 2026 —, deux chanteurs, ainsi qu’Alain, responsable son et lumière depuis deux ans. Pour certains projets, le groupe s’agrandit également. Philippe rejoindra la formation en deuxième guitare pour les concerts d’avril dans les églises, notamment à Châtelaillon-Plage et à Surgères le 10 avril, tandis que John intégrera l’équipe pour la saison estivale. La programmation 2026 s’annonce riche avec une quinzaine de concerts en Charente-Maritime, dans différentes communes et campings, ainsi que deux concerts dans des églises au mois d’avril. Le groupe prépare également un concert spécial chansons françaises prévu le 25 juillet à la salle de spectacle de Tonnay-Charente. Par ailleurs, un nouveau projet est en préparation : un spectacle en salle consacré à deux grands artistes français, un chanteur et une chanteuse, dont les noms seront dévoilés prochainement.