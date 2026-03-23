Le Tour de la Charente-Maritime en courant a été lancé ce samedi à Marennes. Une opération solidaire initiée par Jérémie Journaux. Un habitant de Marennes-Hiers-Brouage âgé de 42 ans, qui a décidé de se lancer un défi sportif au profit d’un petit garçon de 7 ans, Simon, devenu polyhandicapé à la suite d’une banale opération des végétations. Un périple de 450 km en huit étapes, avec une moyenne de 50 km par jour. Jérémie Journaux nous raconte comment est né son projet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/tcm-1.mp3 L’objectif pour Jérémie est de récolter des fonds auprès de ses partenaires et en ligne pour aider le jeune Simon dans son quotidien :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/tcm-2.mp3 Jérémie Journaux a prévu d’arriver dans chaque ville-étape aux alentours de 16h pour échanger avec le public. Il dort ensuite chez l’habitant, avant de reprendre la route le lendemain vers 10h. Son aventure est à suivre sur les réseaux sociaux, et vous retrouvez son parcours sur notre site internet.

Samedi 21 mars : Marennes-La Rochelle

Dimanche 22 mars : La Rochelle-Surgères

Lundi 23 mars : Surgères-Saint-Jean-d’Angély

Mardi 24 mars : Saint-Jean-d’Angély-Saintes

Mercredi 25 mars : Saintes-Jonzac

Jeudi 26 mars : Jonzac-Mirambeau

Vendredi 27 mars : Mirambeau-Royan

Samedi 28 mars : Royan-Saint-Trojan-les-Bains