Le rappel à l’ordre de la mairie de Tonnay-Charente concernant le tri des biodéchets. Les agents de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan constatent actuellement une augmentation des dépôts de déchets verts, tontes et branchages, dans plusieurs composteurs collectifs de la ville qui ne sont pas prévus à cet effet. Ils sont uniquement destinés aux déchets alimentaires. Les déchets verts doivent obligatoirement être déposés en déchetterie, à l’aide d’un pass fourni par la CARO. Ces dépôts inadaptés entraînent une saturation prématurée des composteurs et nuisent à leur bon fonctionnement.