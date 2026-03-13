Qui veut des composteurs gratuits en Vals de Saintonge ? Le service public Cyclad organise prochainement une distribution gratuite de kits, dans le cadre de la 13e édition de l’opération « Tous au compost », qui a lieu du 28 mars au 11 avril. Le compostage permet de réduire de 30% sa poubelle noire en triant les biodéchets. Trois permanences sont prévues dans les déchetteries de Cyclad : le 1er avril à Saint-Savinien-sur-Charente, le 4 à Aulnay-de-Saintonge, et le 8 à Matha. Rendez-vous de 14h à 16h.