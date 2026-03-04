Un collégien a poignardé à plusieurs reprises un camarade de classe ce matin à La Rochelle. Le drame s’est déroulé en plein cours, vers 9h30, au collège Beauregard. L’enseignante s’est interposée, et le personnel est intervenu pour maîtriser le jeune agresseur qui a ensuite été interpellé par la police. Placé en garde à vue, l’adolescent n’a pas d’antécédents judiciaires. La victime âgée de 13 ans a été hospitalisée d’urgence. Ses jours ne seraient a priori pas en danger. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre.

Les faits se sont déroulés ce mercredi matin vers 9h30 au collège Beauregard, à La Rochelle. Selon le parquet, un élève de 13 ans a porté plusieurs coups de couteau à l’un de ses camarades, du même âge, devant d’autres élèves de sa classe. L’agression a été commise avec un couteau de type opinel. La victime a été touchée à l’épaule et au ventre. Une enseignante est rapidement intervenue pour s’interposer. Puis, le personnel éducatif et de direction de l’établissement est ensuite parvenu à maîtriser l’agresseur. Les policiers du commissariat de La Rochelle, arrivés sur place très rapidement, ont interpellé le collégien. Ce dernier a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. De son côté, la victime a été prise en charge par les secours, puis transportée au centre hospitalier de La Rochelle. Son état de santé est jugé sérieux, mais son pronostic vital ne serait pas engagé à ce stade.

Une enquête a été ouverte. Elle a été confiée à la direction de la criminalité territoriale. Le jeune suspect ne présente pas d’antécédents judiciaires. Les motivations de son geste restent pour l’heure à déterminer. Le procureur de la République de La Rochelle Arnaud Laraize s’est rendu sur place, aux côtés de représentants de la préfecture, de l’Éducation nationale et de la police. Une cellule d’urgence médico-psychologique a également été mise en place afin d’accompagner les élèves et leurs parents à la suite de cette agression.

Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité du parquet de La Rochelle pour comprendre les circonstances précises de cette attaque.