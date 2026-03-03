Municipales 2026 à Surgères : Pascale Gris a tenu hier soir sa dernière réunion de campagne. La candidate de la majorité sortante et tête de la liste « Surgères avec vous » a présenté de façon détaillée son programme qui s’articule autour de sept axes prioritaires. Celle qui est aussi 2e adjointe au maire en charge des affaires sociales et conseillère communautaire déléguée à l’enfance, la jeunesse et la famille entend notamment apporter tout son soutien au commerce de proximité. Écoutez :

À Surgères, Pascale Gris sera opposé au communiste Didier Touvron et au candidat de centre droit Thomas Godeau.