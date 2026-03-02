Le Festival des Elles à La Rochelle de retour pour une 17e édition. Il s’agit d’un festival citoyen sur l’égalité de genre qui va se dérouler tout au long de ce mois de mars, sur le thème de la place des femmes dans l’Histoire. Expositions, projections de films, conférences, tables rondes et ateliers mettront en lumière leur place dans l’art, les sciences, les archives ou le monde maritime. On écoute Jade Durbecker, chargée de mission Égalité pour le Collectif Action Solidaires qui organise l’évènement et qui regroupe une quarantaine d’associations féministes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/festival-des-elles.mp3 À noter parmi les temps forts du festival, l’organisation d’une marche féministe ce dimanche 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Départ à 15h de la friche du Gabut direction le quai Duperré. Vous retrouvez toutes les infos et le programme sur cas17.fr