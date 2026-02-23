La Charente aval reste placée en vigilance rouge, mais une décrue est amorcée. Toutefois, le niveau du fleuve va baisser, mais à un rythme très lent. Il était à 6,49 m ce matin sous le pont Palissy, et ne devrait baisser que de quelques centimètres d’ici demain. Parallèlement, les interventions et les évacuations se poursuivent. 2 600 logements sont impactés. Près de 1 400 maisons sont inondées. Et plus de 530 sont toujours privées d’électricité. Des maraudes ont été mises en place par la Croix rouge. Et ce week-end, un numéro d’urgence dédié au sauvetage des animaux domestiques perdus a été mis en place : le 06 86 14 75 97.

Aujourd’hui lundi 23 février, jour de rentrée scolaire, trois écoles vont rester fermées à Saintes. Celle de Saint-Pallais est inondée. Et celles de Paul-Bert et des Jacobins sont inaccessibles. Des transferts d’élèves sont prévus dans les autres écoles de la ville où les classes seront réparties. Concernant les transports scolaires, ils sont également perturbés. Six lignes ont été suspendues.

Inondations à Saintes toujours. Quand le tourisme de catastrophe agace. Ce week-end, les badauds étaient nombreux pour photographier la crue exceptionnelle de la Charente. Mais cette affluence perturbe l’intervention des secours auprès des sinistrés, et gêne les riverains impactés par les inondations, en bloquant les seuls accès pour circuler. Le maire Bruno Drapron en appelle à la raison et au civisme de la population.