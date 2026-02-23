Évènement ce lundi avec la projection en avant-première en Charente-Maritime du téléfilm « C’est qui le chef ? » de Aude Cogny-Goubert, avec Bruno Solo, Michel Cymès et Alice Daubelcour. Rendez-vous est donné à 19h15 à l’Atlantic ciné de Saintes, après une spéciale de l’émission « Chut on écoute la télé », présentée sur place par Alain Jeanne, dès 18h, sur Hélène FM et Vog Radio, en présence de la réalisatrice et des comédiens. Une 2e séance aura lieu à 20h45, au cinéma Le Lido de Royan. Précédemment, Michel Cymès et Bruno Solo seront en dédicaces pour leurs livres respectifs à 14h30 à l’espace culturel Leclerc de Rochefort, puis à 16h30 à celui de Saintes/Saint-Georges-des-Coteaux.

