La Charente-Maritime est toujours placée en alerte rouge crues pour la Charente aval. Et la vigilance orange est maintenue pour la Sèvre niortaise aval et la Seugne. Mais la Boutonne amont est repassée en vigilance jaune. Une amélioration des conditions météos est attendue ces prochains jours. Voilà qui devrait apporter un peu de répit à la ville de Saintes qui subit les inondations depuis plusieurs jours. Le niveau du fleuve Charente approche désormais les 6,50 m sous le pont Palissy et devrait se stabiliser. Toutefois, des mouvements de rebond sont observés en amont, laissant craindre une nouvelle onde de crue en aval. D’autant que les précipitations de ces derniers jours, les grandes marées et le passage hier de la tempête Pedro n’ont pas favorisé l’écoulement de l’eau. Désormais, 1 300 maisons sont inondées. Les évacuations se poursuivent. Et alors que la rentrée scolaire approche, la Communauté d’Agglomération Saintes Grandes Rives a pris des mesures d’urgence pour pouvoir accueillir les élèves dès lundi.

La tempête Pedro a causé des dégâts dans la nuit de mercredi à jeudi en Charente-Maritime. Pour rappel, des rafales à plus de 140 km/h ont été enregistrés, notamment sur l’île d’Aix. Les fissures du rempart, causées par les intempéries et les assauts de la mer, se sont encore agrandies. Des mesures d’urgence doivent être prises.

À Rochefort, la tempête a provoqué des chutes d’arbres. Trois grands tilleuls se sont écrasés sur des voitures en stationnement, rue Émile-Zola.

Et puis à Saint-Jean-d’Angély, c’est une partie de la toiture de l’hôtel du Chalet qui s’est effondrée, alors que le bâtiment était en cours de rénovation. Les habitants de la maison mitoyenne ont dû être évacués.

Enfin en Aunis, des fils téléphoniques sont tombés à terre et des panneaux de signalisation ont été arrachés.

Conséquences des intempéries et des inondations, 45 routes départementales sont fermées à la circulation en Charente-Maritime. 18 sont sous surveillance. La circulation a repris normalement sur le pont d’Oléron, après la levée du niveau d’alerte 1 suite au passage de la tempête Pedro. Et le pont suspendu de Tonnay-Charente rouvre ce matin.

Côté transports, la SNCF annonce une reprise du trafic des trains ce matin sur les lignes Saintes-Royan et La Rochelle-Saintes. Reprise également de la liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix.