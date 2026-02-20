Municipales 2026. Entretien avec Didier Touvron, candidat à Surgères. À 66 ans, le conseiller municipal d’opposition, membre du Parti communiste, se présente avec la liste « Surgères à gauche », comme en 2020. C’est sa 2e participation à ce scrutin. Il y a six ans, il était arrivé en 3e position avec 19,04% des voix, derrière Catherine Desprez, élue maire, et le centriste Younès Biar. Cette année, il espère fait un meilleur score, avec un projet politique pour la ville, co-construit avec les habitants et axé autour de six engagements en faveur de la démocratie, la mobilité, le logement, la jeunesse, les associations et la santé. Didier Touvron :

Didier Touvron qui détaillera le contenu de son programme et ses mesures pour la ville lors d’une dernière réunion publique. Ce sera le 5 mars à 18h30, à la salle du Lavoir de Surgères.