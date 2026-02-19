Beaucoup de visiteurs hier après-midi à la première édition du forum Destination emploi à Surgères. De nombreux candidats sont venus se présenter à la soixantaine de recruteurs présents, ou pour glaner des informations auprès de la quinzaine d’organismes de formation. Émilie, 46 ans, est venue de La Rochelle dans l’espoir de trouver un poste :

Mathis a 25 ans. Lui est en reconversion professionnelle, après avoir exercé dans la restauration :

Plus de chance du côté des recruteurs qui ont trouvé des profils intéressants, à l’image d’Isabelle Nicolas, directrice de l’Association d’aide à l’emploi, qui nous présente sa structure :

Le reportage est signé Agathe Ferrandez.

Aujourd’hui, c’est la commune de Fouras-les-Bains qui accueille la 17e édition du Forum des emplois saisonniers d’été. Plus de 300 postes sont à pourvoir, dans l’hôtellerie, la restauration ou encore le commerce et l’animation. Rendez-vous de 14h30 à 17h à la salle omnisports Roger-Rondeaux.

Et puis samedi, c’est à Châtelaillon-Plage que les candidats doivent se rendre, à l’occasion du 4e Job dating. Plus de 100 postes seront proposés. Rendez-vous de 10h à 16h à l’Hippodrome.