La tempête Pedro a balayé la Charente-Maritime cette nuit. Des rafales à plus de 140 km/h ont été enregistrées dans le département, plus violentes que lors du passage de la tempête Nils il y a une semaine. Voilà qui n’arrange pas la situation sur le front des inondations. Hier, les niveaux d’alerte météo ont été relevés en Charente-Maritime. Le département reste placé en vigilance rouge crues pour la Charente aval, et en orange pour la Boutonne amont et la Sèvre niortaise aval, mais aussi désormais pour l’estuaire de la Gironde et la Seudre. Et puis pour l’ensemble des communes littorales pour le risque de vagues-submersion, en raison des grandes marées. Des coefficients élevés sont encore attendus, avec un pic à 97 ce soir et demain matin. Ces conditions maritimes défavorables risquent de ralentir l’écoulement des eaux de crue vers la mer, accentuant localement les inondations. « La plus grande vigilance est donc requise ! », a indiqué la préfecture de la Charente-Maritime dans un communiqué.

À Saintes, la situation demeure catastrophique. Un millier de logements ont été évacués en raison des inondations. Plus de 2 000 foyers sont impactés, et 200 sont privés d’électricité. Le niveau de la Charente dépasse désormais les 6,40 m sous le pont Palissy. Du jamais vu depuis 40 ans. Et le pic de crue du fleuve devrait atteindre les 6,50 m d’ici demain matin, avant une stabilisation. Pour rappel, une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place pour les particuliers et les professionnels. C’est au gymnase du Grand-Coudret de Saintes, de 11h à 18h. Pour les autres communes du département également impactées, un numéro d’urgence a été activé : le 0 800 719 912.

Conséquence des intempéries en Charente-Maritime, deux lignes SNCF ont été interrompues, celles de Saintes-Royan et La Rochelle-Saintes. Aucun train ne circulera aujourd’hui. Et ce jusqu’à nouvel ordre, prévient la compagnie ferroviaire.

Et puis, la liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix est également perturbée depuis hier soir. Toutes les traversées prévues ce jeudi ont été supprimées.

Sur terre, une quarantaine de routes départementales sont toujours fermées à la circulation. Une quinzaine restent placées sous surveillance. Et puis, le pont de l’île d’Oléron est passé au niveau d’alerte 1, interdisant l’accès aux piétons, deux-roues, véhicules avec remorque, et limitant la vitesse à 50 km/h pour ceux qui peuvent circuler.

À Tonnay-Charente, le pont suspendu est fermé depuis hier après-midi, et jusqu’à demain matin 10h. Et puis, en raison de la montée des eaux de la Charente, la municipalité a conseillé aux habitants et commerçants des zones basses, proches du fleuve, de poser des batardeaux et de mettre leurs biens à l’abri, et de ne pas s’approcher du cours d’eau pendant les pics de marée.

Enfin, dans le Bassin de Marennes, la déchetterie du Bournet à Saint-Just-Luzac, va rester fermée à partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre en raison des inondations. Durant cette période, les horaires de la déchèterie de La Madeleine sont élargis : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermeture le mercredi et le dimanche.