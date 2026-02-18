Scène ouverte du 20/02/2026 avec Titoff qui ouvre les portes du « Showbiz » dans son tout nouveau spectacle ! Durant près d’1h30, il plonge les spectateurs dans les coulisses confidentielles du show-biz français. Depuis ses modestes débuts à Marseille jusqu’à sa conquête de Paris, Titoff narre à travers ses anecdotes hilarantes les coulisses pétillantes, parfois absurdes et souvent incroyables du monde du spectacle. L’envers du décor des émissions télé, radio et ciné, les répétitions chaotiques, les rencontres avec les stars qu’il admirait enfant, les avantages dingues de la célébrité et ses inconvénients inattendus…

En représentation le samedi 21 février 2026, au théâtre Jean-Gabin de Royan, à 20 h 30.