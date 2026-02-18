Les niveaux d’alerte relevés en Charente-Maritime. Le département reste placé en vigilance rouge crues pour la Charente aval, et en orange pour la Boutonne amont et la Sèvre niortaise aval, et désormais pour l’estuaire de la Gironde et la Seudre, mais aussi l’ensemble des communes littorales pour le risque de vagues-submersion, ce jeudi entre 3h et 9h du matin, en raison des grandes marées. Des coefficients élevés sont attendus, avec un pic à 97 demain soir et vendredi matin. Ce phénomène, conjugué à des vents forts associés à la dépression Pedro, pourrait entraîner des submersions au moment de la pleine mer. Parallèlement, ces conditions maritimes défavorables risquent de ralentir l’écoulement des eaux de crue vers la mer, accentuant localement les inondations. « La plus grande vigilance est donc requise ! », indique la préfecture de la Charente-Maritime dans un communiqué.

Ce matin, le ministre de la Transition écologique Mathieu Lefevre s’est rendu à Saintes, l’une des communes les plus touchées par la crue du fleuve Charente dont le niveau pourrait dépasser les 6,40 demain matin sous le pont Palissy. Entre 350 et 700 maisons sont inondées, et une vingtaine de communes alentour sont touchées. Le ministre est allé à la rencontre des élus locaux, des services mobilisés et des sinistrés. Il a réaffirmé le soutien de l’État face à cette catastrophe d’une ampleur historique pour la ville, digne des crues de 1982 ou 1994. Mathieu Lefevre a déclaré ce matin que tout sera mis en œuvre pour accompagner le plus rapidement possible les habitants impactés : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, indemnisations, mobilisation des assureurs.

Une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place à Saintes pour les particuliers et les professionnels. C’est au gymnase du Grand-Coudret, de 11h à 18h. Pour les autres communes du département également impactées, un numéro d’urgence a été activé : le 0 800 719 912.

Ailleurs dans le département, à Saint-Jean-d’Angély, le niveau de l’eau semble se stabiliser autour de 10,50 m sous le pont Saint-Jacques. Mais le retour de la pluie aujourd’hui, conjugué aux grandes marées, pourrait de nouveau inverser la tendance. Hier, les agents de la ville ont continué d’apporter des parpaings et de surélever les meubles des habitants impactés par les inondations.

Du côté de Marans, au nord de la Charente-Maritime, la situation est plus tendue et semble se rapprocher de celle de novembre 2023. Le passage en vigilance rouge n’est pas exclu, en raison des intempéries, du vent et des coefficients de marée élevés attendus ces prochains jours.

Enfin, toujours à propos des inondations, sachez qu’une quarantaine de routes départementales sont fermées à la circulation, et qu’une vingtaine sont désormais placées sous surveillance, notamment dans les secteurs de Surgères, Courçon et du Bassin de Marennes.

Conséquences du passage en vigilance orange vagues-submersion, à Rochefort, des mesures ont été prises en raison du risque de débordements du fleuve Charente. La Ville a décidé de fermer plus tôt la Corderie royale pour installer des batardeaux afin de protéger le bâtiment. Le pont tournant du port de commerce est fermé à la circulation, avec la mise en place d’une déviation. Et les parcs et jardins, ainsi que le chemin de Charente et les abords du pont Transbordeur, sont interdits d’accès en raison du risque de chutes d’arbres, dus au vent soutenu et aux sols qui sont saturés en eau.

Autre conséquence, la liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix sera perturbée. Les départs après 18h ce mercredi ont été annulés. Et toutes les traversées prévues demain ont été supprimées.