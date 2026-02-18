

Rencontre avec Jean-Louis Loubet ce samedi à Surgères. L’historien, professeur émérite des Universités et auteur rochelais vient présenter son dernier ouvrage, « L’incroyable histoire de l’automobile », co-écrit avec Laurent-Frédéric Bollé et illustré par le dessinateur Christophe Merlin. Une aventure passionnante racontée par trois passionnés. Jean-Louis Loubet sera l’invité de l’association En Avant Première. Présentation avec Véronique Amans de l’association :

Une séance de dédicaces est prévue à l’issue de la rencontre. Rendez-vous ce samedi, dès 14h, à l’association En Avant Première, 32 rue du faubourg Saint-Gilles, à Surgères. L’entrée est libre. L’association qui proposera également, le week-end des 28 février et 1er mars, la 2e édition des Ateliers divers d’hiver autour de la création. Véronique Amans nous en parle :

Rendez-vous est donné également à l’association. Plus d’infos sur enavantpremiere.info