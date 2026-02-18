

La Charente-Maritime est placée depuis hier après-midi en vigilance rouge crues pour le tronçon aval de la Charente. C’est le degré d’alerte maximal. Le niveau du fleuve continue de monter, notamment à Saintes où la situation reste critique. Il était à 6,31 m ce matin sous le pont Palissy, et devrait atteindre les 6,50 m demain, en raison des nouvelles pluies attendues aujourd’hui et des coefficients élevés de marée, avec un pic à 97 demain soir et vendredi matin. Sur place, l’inquiétude des habitants et des services de la Ville est forte. Plus de 900 maisons sont inondées. Les évacuations se poursuivent. Depuis hier, les sinistrés sans domicile ou ayant besoin d’aide sont accueillis au gymnase du Grand-Coudret. La situation est scrutée de près par le gouvernement, avec la venue ce matin du ministre délégué chargé de la Transition écologique Mathieu Lefèvre pour échanger avec les élus locaux, les services mobilisés et les habitants touchés par cet épisode de crue, et évoquer ensemble les dispositifs d’indemnisation.

Ailleurs dans le département, la vigilance orange est maintenue pour les tronçons amont de la Boutonne et aval de la Sèvre niortaise. À Saint-Jean-d’Angély, le niveau de l’eau semble se stabiliser. Une légère décrue est même observée, avec 10,53 m ce matin sous le pont Saint-Jacques. Mais le retour de la pluie aujourd’hui, conjugué aux grandes marées, pourrait de nouveau inverser la tendance. Hier, les agents de la ville ont continué d’apporter des parpaings et de surélever les meubles des habitants impactés par les inondations.

Du côté de Marans, au nord de la Charente-Maritime, la situation est plus tendue et semble se rapprocher de celle de novembre 2023. Le passage en vigilance rouge n’est pas exclu, en raison des intempéries, du vent et des coefficients de marée élevés attendus ces prochains jours.

Enfin, toujours à propos des inondations, sachez qu’une quarantaine de routes départementales sont fermées à la circulation, et qu’une vingtaine sont désormais placées sous surveillance, notamment dans les secteurs de Surgères, Courçon et du Bassin de Marennes.