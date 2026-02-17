

La police lance un appel à témoins après l’accident survenu jeudi dernier sur la rocade de La Rochelle. Pour rappel, un automobiliste de 83 ans, circulant à contresens au volant de son Renault Captur, a percuté une voiture vers 23h, à hauteur de Puilboreau, sur la RN 237. Lui et l’autre conducteur, âgé de 23 ans, ont été légèrement blessés. Le mis en cause a été contrôlé positif à l’alcool. Les enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances exactes de l’accident et par quelle bretelle ce dernier a accédé à la voie rapide. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat au 05 46 51 36 09.