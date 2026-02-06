scène ouverte du 06/02/2026 avec le comédien Arnaud Agnel.Après une formation au Conservatoire de Lyon et à l’EPSAD (aujourd’hui École du Nord) de Lille sous la direction de Stuart Seide, Arnaud Agnel a entamé une carrière théâtrale intense. Il a travaillé principalement avec le metteur en scène Thomas Visonneau, créant près d’une dizaine de pièces, allant des textes de répertoire comme « Horace » de Corneille aux œuvres plus contemporaines comme « Jouer juste » de François Bégaudeau, qu’il a coadapté et joué seul en scène. En 2017, il s’est lancé dans son plus grand projet personnel : adapter, mettre en scène, produire et jouer son deuxième seul en scène « Je ne me sens bien, au fond, que dans des lieux où je ne suis pas à ma place. », un spectacle traitant de la quête identitaire, créé en 2019 au Théâtre d’Arles et toujours en diffusion. Au cinéma, on a pu le voir dans « Bonhomme » de Marion Vernoux. À la télévision, il a joué dans des séries comme « La vie devant elles », « Police de caractères », « Mr. Max et la rumeur », « Brûlez Molière ! », « VTC », « Ici tout commence », « La Guerre des trônes », « Panda », « La Fièvre » et « Franklin ».Actuellement, il est à l’affiche de « L’Avare » de Molière, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre.