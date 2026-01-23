Municipales 2026 : à Surgères, Thomas Godeau a officiellement présenté cette semaine la composition de sa liste. Une liste baptisée « Surgères en commun », qui rassemble des actifs du public et du privé, des retraités et des citoyens issus de tous horizons et de sensibilités différentes. Une équipe plurielle et intergénérationnelle, engagée sur le terrain aux côtés et au service des habitants, comme le souligne le conseiller municipal d’opposition et candidat de centre gauche Thomas Godeau :

Thomas Godeau et ses colistiers poursuivent la campagne électorale en porte-à-porte, sur le marché et les réseaux. Ils tiendront une réunion publique le jeudi 12 mars à 19h, à la salle du Lavoir de Surgères.