

La Charente-Maritime de nouveau en alerte. Après la neige, le verglas et le froid, le département repasse en vigilance orange, mais désormais pour le vent à l’approche de la tempête Goretti qui va surtout impacter le nord-ouest de la France. Mais la dépression qualifiée de « bombe météorologique » devrait générer de fortes rafales jusqu’à 110 km/h, et de fortes vagues sur le littoral charentais la nuit prochaine, entre 21h et 6h.

Avec la hausse des températures, les conditions de circulation s’améliorent progressivement en Charente-Maritime, après l’épisode de neige et de verglas exceptionnel. Les opérations de salage sur le réseau routier principal sont à présent terminées, et se poursuivent désormais sur le réseau secondaire. La circulation reste encore délicate par endroits, notamment dans les secteurs de Marennes, Royan et Saint-Jean-d’Angély. La circulation est en revanche normale sur les ponts d’Oléron, de Ré, de la Charente et de la Seudre.

Toutes les restrictions imposées par la préfecture de la Charente-Maritime depuis le début de l’épisode neigeux mardi ont été levées. La circulation est de nouveau autorisée depuis hier après-midi pour les cars scolaires, les transports en commun et les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Toutefois, la plus grande prudence reste de mise, prévient l’autorité, en raison de portions de routes qui restent dangereuses, là où l’eau ne peut s’évacuer sur les accotements encore enneigés, provoquant des phénomènes d’aquaplanage.

Côté transports toujours, retour à la normale ce matin à la SNCF avec une reprise du trafic des trains en gare de La Rochelle, et la réouverture des lignes Bordeaux-La Rochelle, Saintes-Niort et Angoulême-Royan.

Côté services publics, le retour à la normale se poursuit très progressivement avec une reprise du trafic des bus hier après-midi à La Rochelle, Saintes, Rochefort et Royan. Reprise également de la collecte des ordures ménagères et des emballages. Réouverture ce matin de la plupart des déchetteries du département, mais aussi des administrations, des équipements sportifs et des piscines qui sont restées fermées ces deux derniers jours.

En Charente-Maritime, 700 foyers étaient toujours privés d’électricité hier après-midi suite à l’épisode de neige, notamment dans les secteurs de Royan et Benon. L’opérateur Enedis espérait un retour à la normale dans la soirée.

Autre incident dû aux intempéries : à Saintes, le froid a entraîné une rupture de canalisation rue du Cormier. Des travaux de réparation ont aussitôt été engagés.

De nombreux commerces sont encore restés fermés hier en Charente-Maritime en raison de l’épisode de neige et de verglas. Dommage pour le coup d’envoi des soldes d’hiver. Une période importante pour écouler les stocks, qui a démarré dans des conditions très particulières dans notre département. Pour Pascale Stransky, coordinatrice de l’association des commerçants de Rochefort Action cœur de ville, il va falloir rebondir, malgré ce rendez-vous manqué avec la clientèle et le contexte général :

Le Plan Blanc niveau 1 déclenché à l’hôpital de Royan. Suite à l’épisode de neige et de verglas, la direction a pris cette décision dans un contexte d’évènement climatique exceptionnel. L’établissement de santé est en tension. En cas de problème chirurgical, il est demandé de s’adresser en priorité à la clinique Pasteur. Et en cas d’urgence, de contacter son médecin traitant ou le 15.