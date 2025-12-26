

Les villes-étapes du prochain Tour cycliste du Poitou-Charentes ont été dévoilées. Ce sera la 40e édition. Celle-ci aura lieu du 25au 28 août 2026, et partira de Saint-Claud en Charente direction Dompierre-sur-Mer, en Charente-Maritime. La 2e étape reliera Puilboreau à Lezay, dans les Deux-Sèvres. La 3e sera un contre-la-montre entre Cherves et Vouillé, dans la Vienne. Enfin, la 4e et dernière étape partira de Saint-Symphorien, dans les Deux-Sèvres, pour une arrivée finale, comme d’habitude, à Poitiers.