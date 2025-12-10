« Habité et submergé : le vulnérable et le quotidien ». C’est le nom d’une nouvelle exposition dont le vernissage a eu lieu hier soir à l’Office de tourisme de Marennes. Une exposition de photos, de croquis et de témoignages réalisés au cœur des marais de La Seudre par une quinzaine d’étudiants en Master 1 de l’École d’architecture et de paysage de Bordeaux. Ces derniers se sont intéressés à la vulnérabilité du territoire, impacté par les problèmes de submersion et de pollution, pour mieux comprendre ce patrimoine naturel façonné par l’eau et l’Homme, comme le souligne l’un des participants Henri Alexandre :

Pour Noémie et son groupe de travail, l’enjeu a été de mettre en exergue les impacts de l’érosion marine sur les marais de la Seudre :

L’exposition sera visible jusqu’au 31 janvier 2026.

