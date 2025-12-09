La pose vendredi dernier à Rochefort de la première pierre du projet de réhabilitation de l’ancien hôpital Saint-Charles, en centre-ville. C’est parti pour plusieurs mois de travaux, pratiquement quinze ans après le déménagement du centre hospitalier dans la zone de Béligon. Un projet ambitieux qui doit permettre de redonner vie à un quartier en souffrance depuis l’abandon du site. Ce que souhaite vivement le maire de la Ville et président de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan Hervé Blanché :

Le projet prévoit la création d’un commerce au rez-de-chaussée, le transfert du siège de l’Agglo sur une partie du rez-de-chaussée et aux 1er et 2e étages, 82 chambres d’étudiants aux 3e et 4e étages, et enfin des logements pour les jeunes actifs aux trois derniers étages par le groupe immobilier François 1er, qui est spécialisé dans la réhabilitation de bâtiments remarquables, comme le souligne son président Christophe Barillé :

Coût total de l’opération : 24 millions d’euros, dont une partie sera financée par le Fonds friche de l’État, comme tient à le rappeler le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel :

Une livraison est semble-t-il prévue pour 2027.