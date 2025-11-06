Oléron sous le choc après le drame survenu hier matin sur l’île, et la course folle d’un automobiliste de 35 ans qui a foncé volontairement sur plusieurs piétons et cyclistes entre Saint-Pierre et Dolus, faisant cinq blessés dont deux graves, parmi lesquels une assistante parlementaire du député charentais-maritime du Rassemblement national Pascal Markowsky. Le suspect, originaire de la Cotinière où il vit dans un mobil-home comme un marginal, a crié « Allah Akbar » au moment de son interpellation. Placé en garde à vue, il est déjà connu de la justice pour des délits mineurs, mais pas des services de renseignement. Il se serait auto-radicalisé sur internet. Une enquête pour tentative d’assassinat a été ouverte. Une cellule d’accompagnement psychologique a été mise en place pour les habitants et les proches des victimes à la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre-d’Oléron.

Hier après-midi, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’est rendu sur place. Il est allé à la rencontre des maires des communes concernées, puis a salué le travail des forces de l’ordre et de sécurité. Laurent Nuñez s’est exprimé sur l’état de santé des victimes, et leur a assuré de son soutien et de celui du gouvernement. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/oleron-nunez.mp3 Désormais, l’enquête se poursuit pour analyser les contenus numériques du suspect et tenter d’expliquer ses motivations. Mais pas de quoi pour l’instant saisir le parquet national antiterroriste, qui reste en observation sur cette affaire.

Suite au drame, les réactions se multiplient. Les trois sénateurs de la Charente-Maritime, Mickaël Vallet, Corinne Imbert et Daniel Laurent, ont publié un communiqué de presse commun pour exprimer leur profonde compassion à l’égard des victimes, leurs familles et leurs proches, et saluer la réactivité des forces de l’ordre. Les parlementaires espèrent que l’enquête déterminera au plus vite les motivations et la qualification juridique de cet acte qu’ils qualifient d’odieux.

De son côté, le député RN de Royan-Est Pascal Markowsky se dit « profondément dévasté » par cette « attaque effroyable », qui a notamment fauché Emma, sa collaboratrice parlementaire. « Emma est une victime de plus de cette société malade », déclare-t-il.

Son homologue écologiste de Rochefort Benoît Biteau tient à exprimer sa « profonde sidération », appelant à l’unité et à la retenue, espérant que « la justice fasse toute la lumière sur cette affaire, dans le respect du droit et des victimes ». Le député socialiste de Saintes Fabrice Barusseau appelle également à l’unité et à la solidarité dans ce moment de sidération et face aux violences qui traversent notre société.

Enfin, la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly se dit profondément choquée par ce drame et adresse ses pensées aux victimes, familles et à leurs proches.