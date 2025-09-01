À Royan, la baignade et les activités nautiques sont interdites le long du littoral. Les plages de la ville sont temporairement fermées, en raison d’une possible dégradation de la qualité sanitaire de l’eau suite aux récentes pluies. Des analyses sont en cours. Le principe de précaution s’applique. La baignade est donc interdite à Pontaillac, au Pigeonnier, au Chay, à Foncillon et sur la Grande conche, ainsi que toutes les activités nautiques, sauf celles qui sont encadrées comme la voile ou le jet-ski.