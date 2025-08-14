La Charente-Maritime de nouveau placée en vigilance orange à la canicule. Des températures élevées sont attendues à partir d’aujourd’hui, et au moins jusqu’en début de semaine prochaine. Un pic de chaleur est annoncé par Météo France pour la journée de demain vendredi. Comme ce lundi, un passage en alerte rouge n’est pas exclu. Et l’ensemble du département pourrait de nouveau passer en risque « sévère » voire « très sévère » pour les feux de forêt. Seul le sud de la Charente-Maritime est pour le moment concerné. Voilà qui aura pour conséquence l’interdiction d’organiser des feux d’artifice, alors que de nombreux spectacles pyrotechniques sont programmés ce soir et demain. Certains ont déjà été annulés et reportés. D’autres sont maintenus… mais pour combien de temps ?

Conséquence du retour en vigilance orange à la canicule en Charente-Maritime, les déchetteries de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique adaptent de nouveau leurs horaires pour préserver la santé des agents et des usagers. Ouverture ce jeudi de 7h à 14h. Même mesure de précaution sur le territoire de Cyclad. Ouverture de 7h à 12h30 et de 13h à 14h30. En outre, la collecte des ordures ménagères est avancée d’une heure.