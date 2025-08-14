L’Allocation de rentrée scolaire sera versée à compter de mardi prochain. En Charente-Maritime, près de 24 000 foyers vont en bénéficier pour un montant total de 16,5 millions d’euros. L’aide va de 423 à 446 euros pour aider les familles aux revenus modestes à surmonter les dépenses liées à l’achat de fournitures et de vêtements.

La Caf de la Charente-Maritime versera l’Allocation de rentrée scolaire le 19 août à 23 931 familles du département, soit 34 557 enfants scolarisés, pour un montant total de 16,5 millions d’euros. À titre de comparaison, en 2024, 16,3 millions d’euros ont été octroyés à 24 015 familles du département, soit 34 936 enfants scolarisés. Pour rappel, l’Allocation de rentrée scolaire est une aide destinée aux familles aux revenus modestes. Elle est versée automatiquement sous conditions de ressources pour les enfants âgés de 6 à 18 ans, qu’ils soient écoliers, étudiants ou apprentis. Elle permet de soutenir les dépenses liées à la rentrée. Son montant s’élève à 423,48 € pour les enfants de 6 à 10 ans, 446,85 € pour les enfants de 11 à 14 ans et 462,33 € pour les adolescents de 15 à 18 ans. Fin 2022, une étude réalisée auprès de 2 000 familles bénéficiaires de l’ARS précise qu’un tiers du budget annuel moyen de la scolarité est dépensé lors de la rentrée scolaire, pour un montant moyen de 400 €, soit le montant de l’allocation. Ce budget est principalement dédié aux achats de vêtements, à la cantine et aux fournitures.